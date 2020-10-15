Определен уровень влияния мошенничества на бизнес

По результатам новое исследования Forensic & Business Solutions, определен уровень влияния мошенничества на бизнес. Как показывает проведенный анализ, больше всего от подобных действий могут пострадать частные небольшие компании. Более того, установлена примерная сумма, которую оагн6изации теряют из-за мошеннических действий, которая составила около 1 миллиона долларов.

В России число сообщение о мошенничестве существенно возросло. 2020 год характеризуется показателем в 83% компаний, которые оказались обманутыми в результате денежных махинаций. Каждая пятая организация потеряла до 1 миллиона долларов. В сравнении с 2016 годом этот показатель увеличился почти вдвое.

Основной причиной мошенничества, по мнению Forensic & Business Solutions, выступает отсутствие контроля внутри компании. Особенно это касается мелких и средних предприятий. Они теряют в два раза больше денежных средств в сравнении с крупными организациями.

Еще одна причина – мошеннические действия со стороны владельцев компаний или их исполнительных лиц, здесь также отмечается развитие подобной тенденции в маленьких компаниях (31%), крупные фирмы имеют показатель в два раза меньше.

Forensic & Business Solutions также был проведен опрос непосредственно самих представителей бизнеса. Абсолютное большинство респондентов (67%) считают, что страдали исключительно из-за экономических преступлений, 27% склоняются к обману в сфере закупок, и только 15 % компаний боятся взяточничества и даже киберугрозы.

В ходе исследования также был определен тип мошенничества, которые больше всего негативно влияет на работу компаний. На первом месте – экономические преступления, а именно присвоение активов. В России таких случаев зафиксировано 55%.

На втором месте коррупция и взяточничество. И на третьем месте, обманы и денежные махинации в сфере закупок. Причем показатели в России по всем пунктам существенно выше, нежели в иных странах с развитой экономикой.

Чтобы выявить и предотвратить факты мошенничества, компании привлекают форензик-агентства. Они имеют большой опыт работы, способный анализировать большой объем информации и беспристрастны.

Внутренние расследование не всегда дают результат, поскольку именно руководство нередко совершает махинации со счетами. Главное – вовремя обратить внимание на проблему.

Несмотря на подробный статистический отчет Forensic & Business Solutions, результаты исследование вызывают сомнения юристов. По их мнению, представленные сведения больше похожи на рекламную акцию, призывающую организацию привлекать агентства для работы.

Это актуально для компаний, которые не имеют собственной службы безопасности. Кроме того, источники исследования не раскрыты, отсюда нельзя полноценно опираться на его показатели для решения проблемы мошенничества в современных условиях ведения бизнеса.