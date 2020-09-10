Министерство экономического развития РФ предложило уточнить ряд правил для бизнесменов, осуществляющих переезд в российские оффшоры

В новом законопроекте о внесении изменений в Закон о международных компаниях и международных фондах, Министерство экономического развития РФ предложило уточнить ряд правил для бизнесменов, осуществляющих переезд в российские оффшоры. Планируется, что документ вступит в силу в июне 2021 года, на данный момент он находится на стадии публичных обсуждений.

Инициаторы поправок акцентируют внимание на нескольких важных аспектах, которые будут затронуты будущими изменениями. Они затрагивают деятельность международных компаний и при этом непосредственно связаны с системой российских оффшор:

возможность получения статуса международной компании будет расширена, теперь это право доступно и тем юридическим лицам, которые не работают непосредственно в России;

предлагается внести изменения в правила для иностранных компаний, которые намерены попасть в российские оффшоры через другую юрисдикцию, здесь будет применимо понятия транзитной редомиляции (организацию можно будет считать вновь созданный в случае ее переезда подобным образом);

измениться вопрос определения статуса международных компаний, которые сливаются, поскольку при участии в реорганизации субъектов не российских оффшор приведет к потере положения на рынке и необходимости его восстановления;

Правительство РФ расширит свои полномочия и получит право устанавливать постоянный взнос для международных компаний, начиная с 2022 года.

Суть изменений, предложенных Минэкономразвития РФ, по мнению его же представителей, смогут стабилизировать ситуацию на международной арене, развить финансовую деятельность и сотрудничества различных компаний.

При этом существующие послабления также сохраняться, например, не планирует упразднение налоговой льготы в 5% на дивиденды, что также предусмотрено в интересах бизнесменов.

Поправки и нововведения в области международных бизнес-отношений особенно важны в сложившейся ситуации. Должны быть созданы максимально комфортные условия для ведения деятельности.

Именно с этой целью министерство разработало рассматриваемый законопроект, результаты применения которого положительно скажутся и на внеэкономических процессах, и на финансовом рынке внутри государства.

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