Внесение изменений в соглашение о двойном налогообложении с Кипром

08 сентября 2020 года Россия подписала протокол о внесении изменений в соглашение о двойном налогообложении. Сергей Лавров и его коллега, кипрский министр Никос Христодулидис, договорились о процентах на дивиденды на Кипре. Согласно принятому решению, установленная ставка поднялась до 15% от суммы доходов.

Соглашение об избежании двойного налогообложения со всеми изменениями официально подписано, порядок взыскания остался неизменным. Несмотря на то, что принят верхний порог ставки, показатель будет варьировать от 5% до 15%. Существующая с 1998 года договоренность требовала поправок, которые принесут реальную пользу, по словам министра иностранных дел России. Внесенные изменения помогут инвестициям положительно влиять на экономическое состояние государства, в том числе в его внешних контактах, что позволит реализовывать конкретные проекты.

Инициатором внесения поправок выступила российская сторона соглашения. Ранее именно Владимир Путин высказался относительно необходимости пересмотра договоренностей, предполагающих низконалоговые юрисдикции.

Президент России решил, что некоторые физические лица платят всего 2% по налогам благодаря принятым «схемам оптимизации». Та же ситуация складывается и с системой двойного налогообложения, соглашения по которым требует пересмотра и обновления.

После подписания соглашения налог и процент по нему при перечислении дивидендов составит 15%, некоторые случаи допускает снижения показателя до 5%. Подобные исключения допустимы только в случае со страховыми компаниями, центральными банками, государственные учреждения, пенсионными фондами одной из сторон соглашения.

Также понижение ставки будет распространяться на организации, признанные резидентом одной из сторон договоренности, с акциями, котирующимися на фондовой бирже конкретной страны. Однако здесь предусмотрен ряд условий.

Во-первых, не менее 15% акций должны находиться в свободном обращении, во-вторых, бенефициар должен получить также не меньше 15% фирмы, которая выступает в качестве плательщика дивидендов.

Поправки к соглашению об избежании двойного налогообложения представлены максимально подробно. Обсуждение длилось долгое время. Сомнений в эффективности принятых мер, по мнению экспертов, нет.

Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать стабилизации финансовых операций на международном уровне без ущерба национальной экономике.